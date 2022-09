Wieder glücklich: Katie Price' Ex Kris Boyson ist verlobt!

Kris Boyson hat sein Liebesglück gefunden – und will es nicht mehr loslassen. 2018 erlangte der Fitnesstrainer durch seine Liaison mit Katie Price (44) an Bekanntheit. Trotz Hochzeitsplänen scheiterte die Beziehung der beiden im darauffolgenden Jahr. Auch eine neue Liebschaft des Reality-TV-Stars hielt nicht lange. Doch nun verkündete Kris, dass er die Liebe seines Lebens gefunden und um ihre Hand angehalten hat.

In seiner Instagram-Story teilte der 34-Jährige einen Schnappschuss zweier Tassen, die die freudige Nachricht verkünden. "Ein glücklicher Herr Boyson", ist auf der einen Tasse zu lesen – "Zukünftige Frau Boyson", auf der anderen. Auch seine Liebste, Elizabeth Tierney, teilte einen kurzen Clip der Tassen in ihrer Story. Zudem gewährte das Model seinen Followern auch Einblicke in die Verlobungsparty.

Noch Anfang des Jahres machten Gerüchte die Runde, dass der Fitnesstrainer wieder mit seiner Ex Katie Price anbandeln würde. So waren Kris und die TV-Bekanntheit zur selben Zeit in einem Hotel in Sussex und teilten nur wenige Tage versetzt ähnliche Fotos im Netz. Doch ob es sich dabei nur um einen Zufall gehandelt hat, wissen wohl nur die beiden.

Instagram / krisboyson Kris Boyson, Reality-TV-Star

Instagram / krisboyson Kris Boyson, Ex von Katie Price

Instagram / katieprice Katie Price im Juni 2022

