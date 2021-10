Kris Boyson hat nach dem Liebesaus nicht lange getrauert! Der Ex-Freund von Katie Price (43) kam nach der Trennung im Jahr 2019 mit dem Reality-TV-Sternchen Bianca Gascoigne zusammen. Die Turteltauben planten sogar schon ihre Hochzeit, doch das Liebesglück war dann doch nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im vergangenen Februar erklärten sie ihre Beziehung für gescheitert. Kris scheint jedoch nicht lange Trübsal zu blasen: Er wurde jetzt mit einer unbekannten Frau beim Knutschen erwischt!

Paparazzibilder zeigen den 29-Jährigen mit Freunden bei einer wilden Partynacht in London. Wie The Sun berichtet, habe sich die Gruppe zunächst im Restaurant Sexy Fish aufgehalten. Dabei sei allerdings ein Streit mit dem Türsteher eskaliert – und deshalb seien sie ins Mayfair-Hotel zurückgekehrt. Dort habe der Hottie mit einer unbekannten Blondine geflirtet. Die beiden schienen sich auf Anhieb super miteinander zu verstehen: Auf einigen Fotos hat Kris den Arm um sie gelegt – und auf einem weiteren küssen sich die beiden sogar!

Ob es sich bei dem Flirt um etwas Ernstes handelt, ist bislang allerdings unklar. Eigentlich wurde dem Ernährungsberater zuletzt eine Romanze mit der Influencerin Ella Rae Wise nachgesagt, die er bei Ex on the Beach kennengelernt hatte. Erst vor wenigen Tagen wurden die beiden bei einem entspannten Dinner-Date in Essex gesichtet.

TOT/CLICK NEWS AND MEDIA / MEGA Kris Boyson mit einer unbekannten Frau im Oktober 2021

Instagram / ellaraewisex Ella Rae Wise, Influencerin

MEGA796548_034 Kris Boyson im Oktober 2021 in London

