Sandra Sicora klärt auf: Ist sie an Jona Steinig vergeben?

Sandra Sicora (31) genießt ihr Single-Dasein in vollen Zügen! Eigentlich schien das Realitysterchen in Tommy Pedroni ihre große Liebe gefunden zu haben, doch der ultimative Treuetest bei Temptation Island V.I.P sorgte für das Beziehungsaus der einstigen Turteltäubchen. Inzwischen scheint Sandra ihr Singe-Leben jedoch in vollen Zügen zu genießen: Erst kürzlich wurde sie dabei abgelichtet, wie sie mit Jonathan Steinig (27) auf Tuchfühlung ging. Viele Fans denken seitdem, dass die beiden ein Paar sein könnten. Jetzt gab Sandra ein Statement zu den Dating-Gerüchten ab.

"Ganz klar, ganz einfach: Ich bin single. Ich kann tanzen, mit wem ich möchte und wie ich will", stellte der Realitystar in seiner Instagram-Story klar. Außerdem fügte sie hinzu: "Ich habe gerade ziemlich viel Spaß dabei, neue Leute kennenzulernen und er war einer davon und wir haben uns einen schönen Abend gemacht." Sollte sich ihr Beziehungsstatus dennoch irgendwann ändern, wolle Sandra ihre Fans umgehend darüber informieren.

Erst kürzlich hatte eine aufmerksame Promiflash-Leserin die beiden Realitystars gemeinsam erwischt. Innig hielten sie sich im Arm, während Jona seine rechte Hand auf Sandras Po legte. Die Brünette erwiderte die Zärtlichkeiten und legte ihren Arm um seine Schulter.

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Influencerin

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Influencer

privat Sandra Sicora und Jonathan Steinig, 2023

