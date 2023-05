Innige Pose: Was geht bei Sandra Sicora und Jona Steinig?

Läuft da etwa mehr? Sandra Sicora (30) ist vor allem durch ihre Teilnahme an Ex on the Beach bekannt. Dort hatte sie den Franzosen Tommy Pedroni kennengelernt. Nach einigem Hin und Her wurden sie sogar ein Paar. Doch dann kam Temptation Island V.I.P.: Den Treuetest konnten die beiden trotz großer Liebe nicht bestehen. Seitdem ist die Kölnerin single – oder doch nicht? Jetzt wurde Sandra vertraut mit Jonathan Steinig (27) gesehen!

Eine aufmerksame Promiflash-Leserin erwischte sie und den einstigen Bachelorette-Kandidaten beim Feiern. Auf dem Bild stehen sie in einer innigen Pose. Jona hat seine Hand auf Sandras Po – sie scheint ihren Arm um ihn zu legen. Was genau zwischen ihnen läuft, ist nicht bekannt. Jedoch wird deutlich: Die zwei verstehen sich gut!

Was Tommy wohl dazu sagen würde? Ihn dürfte das nicht mehr interessieren. Zuletzt hatte er nämlich ein Date mit der Temptation Island-Verführerin Melissa. Gegenüber Promiflash erklärte er: "Wir lieben es beide, gut zu essen und zu trinken. Melissa ist eine attraktive Frau und wir verstehen uns gut."

Anzeige

privat Sandra Sicora und Jonathan Steinig, 2023

Anzeige

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, ehemaliger Bachelorette-Kandidat

Anzeige

Instagram / tommypedroni // Instagram / melissa.htnn Collage: Tommy Pedroni und Melissa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de