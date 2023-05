Drogen und Sex: Was, wenn Julian Zietlows Kinder das sehen?

Wie würde er das händeln? Der einstige Fitnessinfluencer Julian Zietlow ist noch mit Alina Schulte im Hoff verheiratet. Gemeinsam begrüßten sie vor einigen Jahren zwei Kinder auf der Welt. Doch seit ein paar Wochen ist klar: Das einstige Traumpaar ist nicht mehr zusammen. Der Netz-Star verbringt die meiste Zeit in Thailand, ist einer Sekte beigetreten, konsumiert Drogen und hat eine neue Frau an seiner Seite. Mit ihr teilt er auch freizügigen Content. Was würden Julians Kinder zu seinem Lebenswandel sagen?

Das interessierte nun einen Follower auf Instagram – und der 38-Jährige hat eine klare Antwort: "Ich habe ihr die Wahrheit gesagt. Papa ist nackt im Internet, weil er mutig ist und damit die Welt retten wird. Wenn ein anderes Kind oder einer der Eltern dich deshalb ärgert, sage ihm bitte, dass er seine dumme Fresse zu halten hat." Seine Tochter Lilly wisse auch, dass Julian eine neue Freundin hat. Wenn sie ihn auf die Drogen ansprechen würde, werde er ihr ebenfalls "die Wahrheit" sagen.

Zum Abschluss erklärt er noch, dass es für ihn wichtig sei, seine Kinder nicht anzulügen: "Zu denken, dass ihr ihnen nicht zeigen dürft, wer ihr eigentlich seid, ist Teil des Spiels." Julian scheint kein Blatt vor den Mund zu nehmen? Aber was sagt denn seine Ex Alina dazu? Sie hält sich bedeckt und äußert sich nicht zu ihm. Die gemeinsamen Bilder im Netz sind noch online.

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow im Urlaub

Instagram / katekolosovskaia Julian Zietlow und seine Freundin Kate

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte mit ihrem Ex Julian Zietlow

