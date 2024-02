Kate Kolosovskaia entschuldigt sich bei Julian Zietlows Ex

Kate Kolosovskaia zeigt Reue. Die Influencerin war im vergangenen Jahr für mehrere Monate mit Julian Zietlow (39) zusammen und hatte hin und wieder gemeinsam mit ihm gegen dessen Ex Alina Schulte im Hoff ausgeteilt. Der einstige Unternehmer behauptete sogar, mit der Mutter seiner Kinder eine toxische Beziehung geführt zu haben. Jetzt scheinen Julian, Alina und Kate das Kriegsbeil begraben zu wollen.

Auf Instagram veröffentlicht die 26-Jährige ein Video, in dem sie auf dem Boden liegt und ihr Partner Kynam laut zu dem Lied "All Of Me" von John Legend (45) singt. In der Bildunterschrift richtet Kate ein paar offene Worte an ihre Fans: "Ich möchte diesen Widerstand auf meiner Seite beenden. In der Vergangenheit seid ihr hierher gekommen, um Schmutz, Drama und ein verdorbenes Konzept von 'Liebe' zu sehen. Wenn ihr also dabei bleiben wollt, meldet euch bitte ab." Ihr Profil soll nun ein Ort für Liebe, Familie und Heilung sein. Am Schluss entschuldigt sie sich noch bei Alina für all die verletzenden Worte, die sie jemals äußerte: "Es war nicht mein Spiel."

Doch nicht nur Kate, sondern auch Julian und Alina scheinen den Disput hinter sich gelassen zu haben. Sie verbringen wieder Zeit miteinander. "Wer hätte vor einer Woche gedacht, dass ich Storys von Alina im Urlaub filme. Wir waren im Krieg", schrieb Julian vor wenigen Tagen zu einem Instagram-Video.

Instagram / katekolosovskaia Kate Kolosavskaia im November 2023

Instagram / katekolosovskaia Kate Kolosavskaia und Julian Zietlow im August 2023

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow und Alina Schulte im Hoff mit ihren Kindern im Februar 2024

