Nach Drama: Würde Alina Ex Julian Zietlow etwa zurücknehmen?

Hat diese Liebe nocheine Chance auf ein Comeback? Jahrelang war Julian Zietlow (39) mit seiner Jugendliebe Alina Schulte im Hoff zusammen gewesen und hatte zwei Kinder mit ihr bekommen. Doch im vergangenen Jahr ließ der Influencer seine Familie dann überraschend zurück und sorgte in Thailand für allerlei Skandale. Dem Ganzen zum Trotz können die Ex-Partner heute wieder Zeit miteinander verbringen. Aber würde Alina ihren Ex nach all den Geschehnissen wirklich wieder zurücknehmen?

"Ich denke, man sollte nicht aufgrund von Kindern wieder zusammenkommen", stellt sie auf Instagram auf die Frage nach einem Comeback klar. Für eine Beziehung brauche man einen gemeinsamen Lebensplan und müsse auch eine sexuelle Anziehung fühlen. "Also wenn man es nur für sie macht, aber sich nicht mehr anziehend findet auf allen Ebenen, kann es besser sein, gegebenenfalls ein tolles Elternpaar zu sein", erklärt sie und bringt es dann bezüglich Julian auf den Punkt: "Nein."

Körperliche Anziehung spielt für Alina generell eine große Rolle. "Ich will meinen Mann in der Zukunft immer sexuell anziehend und attraktiv finden, denn ich finde, Sex ist in einer Beziehung so ein wichtiger Teil", betont sie.

Julian Zietlow und Alina Schulte im Hoff, Oktober 2022

Alina Schulte im Hoff mit ihrem Ex Julian Zietlow

Alina Schulte im Hoff, Influencerin

