Liebt Julian Zietlow seine eine Tochter mehr als die andere?

Julian Zietlow (39) empfindet für seine Töchter nicht gleich! Gemeinsam mit seiner Ex Alina Schulte im Hoff (36) hat der einstige Fitness-Influencer die siebenjährige Lilly und die zweijährige Liv. Jetzt plaudert er in seiner Instagram-Story aus: "Man möchte gerne seine Kinder gleich lieben, will sich aber nicht eingestehen, dass das eine Kind anders geliebt wird als das andere. Das muss ja auch nicht mehr sein, sondern einfach anders." Seine erstgeborene Tochter kenne er schließlich schon viel länger. Außerdem komme sie eher nach ihm: "Mit Lilly lag ich letztes Mal im Bett und wir haben über Energien und das Universum geredet [...]. Da geht einem das Herz auf."

Julian hat für die Siebenjährige sogar seinen Flug von Thailand nach Berlin vorverlegt. "Ich fliege jetzt zurück nach Berlin, weil Lilly einen Auftritt in der Schule hat. Das ist ihr superwichtig, dass ich da bin und damit ist es mir auch wichtig", erklärt der einstige Unternehmer. Doch auch zu Liv baue er langsam eine immer tiefere Bindung auf: "Das ist so Hammer, die zu sehen und Lilly kenne ich halt seit siebeneinhalb Jahren. Liv kommt eher nach Alina – viel Energie, Kopf durch die Wand." Er liebe aber beide Kinder "abgöttisch".

Aber auch für seine Ex, die sich größtenteils um die gemeinsamen Kinder kümmert, findet der Fitness-Fan liebevolle Worte: "Sie ist für mich und so viele da draußen ein unentbehrliches Vorbild auf unserem Weg. Ich bin jeden Tag dankbar, dass Lilly und Liv bei ihr sind. Ich habe ihre Fähigkeiten lange nicht sehen können." Es gebe keinen Menschen mit so einem großen Willen. "Ich liebe sie sehr", fasst Julian zusammen. Die beiden hatten in den vergangenen Wochen auch wieder Zeit miteinander verbracht und wirkten dabei so, als hätten sie ihre öffentliche Schlammschlacht hinter sich gelassen.

Anzeige

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow und Alina Schulte im Hoff mit ihren Kindern im Februar 2024

Anzeige

Instagram / alina_schulte_im_hoff Julian Zietlow und Alina Schulte im Hoff, Oktober 2022

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de