Julian Zietlow und Ex Alina verbringen Zeit miteinander!

Nicht mal Julian Zietlow (39) hätte das gedacht! Der einstige Fitness-Unternehmer sorgte in den vergangenen Monaten mit Skandalen für Aufruhr. Er und die Mutter seiner Kinder Alina Schulte im Hoff hatten sich getrennt. Daraufhin glorifizierte er im Netz seinen Drogenkonsum, war in Schlägereien verwickelt und verwirrte seine Fans mit seinen Postings. Auch schoss er öfter gegen seine Ex: Jetzt verbringen Julian und Alina aber wieder Zeit zusammen!

"Wer hätte vor einer Woche gedacht, dass ich Storys von Alina im Urlaub filme. Wir waren im Krieg", schreibt er zu einem Video in seiner Instagram-Story von Alina. Julian selbst finde das Ganze "surreal", er sei aber total dankbar für diese Situation. "Danke Alina und danke meiner Seele", heißt es weiter. Für die zwei gemeinsamen Töchter trifft sich das Ex-Paar nun regelmäßig in Dubai.

Und sogar ein Familienbild teilt Julian mit seiner Community im Netz. Alina repostet nichts davon und zeigt ihren Verflossenen auch nicht in ihrer Story. Unter ihren Feedposts reagieren die Fans trotzdem auf das Treffen der beiden. Eine Userin meint: "Man mag von den beiden halten, was man will, aber es nach so einer Vergangenheit zu schaffen, sich zusammenzuraufen im Sinne der Kinder, ist wirklich absolut selbstlos und bewundernswert. Ich wünsche euch alles Gute."

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow, Oktober 2023

Instagram / alina_schulte_im_hoff Alina Schulte im Hoff mit ihrem Ex Julian Zietlow

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow und Alina Schulte im Hoff mit ihren Kindern im Februar 2024

