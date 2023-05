Julian Zietlows Neue würde seine Ex Alina gerne umarmen!

Es wird immer absurder bei Kate Kolosavskaia und Julian Zietlow! Seit wenigen Wochen sorgen die Russin und ihr neuer Freund für mächtig Trubel: Das Paar lebt aktuell in Thailand und teilt verstörende Aufnahmen im Netz. Dabei hat der ehemalige Fitness-Influencer seine beiden Kinder und seine Noch-Ehefrau Alina Schulte im Hoff in Deutschland zurückgelassen. Julians neue Flamme scheint ein großer Fan von seiner Ex zu sein und will sie sogar umarmen!

In ihrer Instagram-Story stellte sich Kate den Fragen ihrer neugierigen Community. Dabei kam sie auf Alina zu sprechen, gegen die sie nichts einzuwenden habe. Im Gegenteil: Kate scheint ganz angetan von der zweifachen Mutter zu sein. "Ja [ich würde sie gerne umarmen]. Sie ist ein großer Teil des früheren Lebens meines Seelenverwandten. Ich liebe ihn, was bedeutet, dass ich sie in gewisser Weise auch liebe", erklärte die Mutter eines Sohnes.

Dass der Unternehmer seine ehemalige Partnerin betrogen hatte, scheint Kate nichts auszumachen. Julians Seitensprung nimmt die Influencerin sehr gelassen und rechtfertigt sein Verhalten: "Es ist die Art und Weise seiner Seele, hier lebendig zu sein. Ich stehe voll und ganz hinter meinem Liebsten", betonte sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / katekolosovskaia Julian Zietlow und seine Freundin Kate

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow mit seiner Ex-Frau Alina

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow und seine Ex-Frau Alina Schulte im Hoff

