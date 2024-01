Namenstattoo: Ist das etwa Julian Zietlows neue Freundin?

Hat Julian Zietlow (39) schon wieder eine neue Frau an seiner Seite? Im September verkündete der Fitnessinfluencer, dass sich seine einstige Seelenverwandte Kate Kolosovskaia nach knapp acht Monaten Beziehung von ihm getrennt hat. Seine Verflossene ist mittlerweile schon wieder anderweitig vergeben. Ihr Ex scheint ihr nun gleichzuziehen: Ist das etwa Julians neue Freundin, die sogar schon ein Tattoo für ihn hat?

Auf ihrem Instagram-Profil postete eine Frau namens Yaya ein paar Schnappschüsse mit dem Influencer. Auf einem Foto sitzen die beiden nebeneinander, während Julian seinen Arm um die Beauty legt und diese fest an sich zieht. Yaya legt ihre Hand auf seinen Oberschenkel und beide lächeln glücklich in die Kamera. Auf einem weiteren Bild zeigt die Schönheit sogar ein Tattoo mit Julians Namen unter ihrer Brust. Ist das das Indiz dafür, dass Julian und die Brünette in einer Beziehung sind?

Anfang Dezember hatte der 39-Jährige erste Hinweise auf seine vermeintlich neue Herzdame gegeben: Julian filmte sich aus dem Bett heraus. Dabei fiel ein nackter Hintern, der auf ihm lag, besonders ins Auge. "Das Wichtigste zuerst", schrieb er dazu und markierte eine Frau namens Yaya.

Anzeige

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow im September 2023

Anzeige

Instagram / yummyyayax Julian Zietlows neue Freundin zeigt ihr Tattoo

Anzeige

Instagram / yummyyayax Julian Zietlow mit seiner neuen Freundin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de