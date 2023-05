Karriere und Privatleben: Wie kriegt Sarah Engels das hin?

Sarah Engels (30) kriegt alles unter einen Hut! Die gebürtige Kölnerin ist nicht nur als Sängerin erfolgreich. Die Musikerin führt eine glückliche Beziehung mit ihrem Ehemann Julian Engels (30) und hat inzwischen zwei Kinder: Alessio (7) und Solea (1). Daneben arbeitet sie als Influencerin und macht zudem noch jede Menge Sport. Wie kriegt Sarah das alles hin? Promiflash hat bei der ehemaligen DSDS-Kandidatin mal nachgehakt...

"Ich bewundere die Frauen, die alleinerziehend sind. Es ist ein sehr schwieriger Job", betont Sarah im Interview mit Promiflash beim Launch des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop-Up Museum in Köln. "Ich habe das Privileg, dass ich beides verbinden kann – mein Job, meine Familie, weil ich die oft dabei haben kann. Ich kann sie oft mitnehmen. Trotzdem ist es oft ein schwerer Spagat", weiß die 30-Jährige.

Außerdem unterstützt Julian seine Frau Sarah, wo er nur kann. Die TV-Bekanntheit weiß jedoch, was auch andere Frauen in ihrem Alltag alles leisten müssen. Ihre Follower würden ihr regelmäßig aus deren Leben berichten, meint sie gegenüber Promiflash. Sarah weiß zum Beispiel, dass einige Frauen sehr damit hadern, in ihrem Alltag als Mama noch sportlich aktiv zu sein, deswegen plane sie ein Projekt, das Mamis unterstützen soll. "Da könnt ihr euch auf was ganz Besonderes freuen", teaserte die Zweifach-Mutter an.

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels im Urlaub

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter Solea

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels mit Alessio und Solea, Juni 2022

