Hat Bad Bunny schon Kendall Jenners Familie kennengelernt?

Es wird wohl immer ernster zwischen den beiden! In den vergangenen Wochen brodelte die Gerüchteküche um Bad Bunny (29) und Kendall Jenner (27) gewaltig. Angeblich sollen sich der Latin-Rapper und das Model bereits seit mehreren Monaten daten. Dass sie sich nun auch immer öfter gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigen und turteln, verdichtet die Annahme, dass sie ein Paar sind. Bad Bunny soll sogar schon Kendalls Familie kennengelernt haben!

Ein enger Freund des Musikers plauderte jetzt gegenüber Entertainment Tonight einige Details über die Romanze des "Tití Me Preguntó"-Interpreten und der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit aus. "Er verbringt nicht nur mehr Zeit mit Kendall, sondern auch mit dem Rest der Familie", verriet der Insider und merkte an, dass es ernster zwischen den beiden werde und das Ganze Potenzial für eine langfristige Beziehung habe. "Die beiden lachen und lächeln immer zusammen und haben ähnliche Familienwerte", betonte die Quelle.

Auch eine Person aus Kendalls Kreis hatte bereits behauptet, dass sich zwischen der Beauty und Bad Bunny etwas anbahnt. "Sie mag ihn und ist offen dafür zu sehen, wie es mit ihm weitergeht. Kendall schätzt es, dass er sie mit Respekt behandelt und sie zum Lachen bringt", hatte der Insider gegenüber Us Weekly erklärt und ergänzt: "Obwohl es noch ziemlich frisch ist, sieht sie definitiv Potenzial."

Anzeige

Getty Images Bad Bunny im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner und Bad Bunny im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner auf der Met Gala 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de