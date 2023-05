Iris Kleins Neuer? Spekulationen verwirren Paco Steinbeck

Zwischen Paco Steinbeck (48) und Iris Klein (56) läuft wohl doch nichts. Die Netzbekanntheit feierte vor ein paar Tagen ihren Geburtstag mit einem Strauß Rosen, den sie wohl von ihrem "Traummann" geschenkt bekam. Dass sie dann im Megapark auf Mallocra zusammen mit dem Star aus Die Superhändler feierte, heizte die Gerüchteküche ordentlich an. Doch jetzt stellt Paco klar, dass er nicht Iris' neuer Partner ist.

Iris' Fans hatten sich im Netz wohl schon gefreut, dass Paco der neue Mann an ihrer Seite sein könnte. Doch gegenüber Bild bezieht der TV-Star jetzt eindeutig Stellung: "Ich kenne die Iris gar nicht. Ich folge der nicht mal." Die gemeinsame Geburtstagsfeier sei zufällig zustande gekommen, so der 48-Jährige. Und eine mögliche Romanze scheint er auszuschließen. Dass es zu den Spekulationen kommen konnte, mache ihn sprachlos: "Ich muss schon sagen, dass ich es schon ganz schön krass finde, wenn das alles jetzt gepostet wurde, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen."

Dass Iris nach ihrer Trennung von Ex-Mann Peter Klein (56) wieder vergeben ist, deutete sie selber an. Bei Instagram schrieb sie: "Ich kann mein Glück auch noch gar nicht fassen, dass ich jetzt so einen tollen Mann an meiner Seite haben darf." Nähere Details verriet sie noch nicht, lediglich den Anfangsbuchstaben des Namens gab sie preis: Der Vorname des großen Unbekannten beginnt wohl mit T.

Anzeige

Instagram / pacosteinbeck_official Paco Steinbeck im April 2020

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein an ihrem Geburtstag

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de