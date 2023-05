Iris Klein bekommt zum Geburtstag Blumen von neuem Lover!

Iris Klein (56) wird an ihrem Ehrentag beschenkt! Die Mutter von Daniela Katzenberger (36) erlebte Anfang des Jahres ein echtes Drama: Die Ehe zu Peter Klein (56) ging in die Brüche – angeblich, weil der Auswanderer sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen hatte. Inzwischen geht es der Brünetten aber wieder bestens, auch weil sie wieder neu vergeben ist. Und ihr neuer Lover macht Iris auch an ihrem Geburtstag so richtig glücklich!

Am Freitag feierte Iris ihren 56. Geburtstag. An diesem dachte auch ihr Schatz an die Wahl-Mallorquinerin – und beschenkte sie offenbar mit einem üppigen Strauß roter Rosen. Diesen präsentierte Iris happy in ihrer Instagram-Story: "Danke mein Traummann!" Auch den Namen ihres Liebsten deutete sie wieder an: Der Auserwählte beginnt wohl mit einem "T".

Neben ihrem neuen Lover gratulierten auch ihre Verwandten Iris an ihrem Ehrentag. Von ihrem Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) gab es ein Küsschen auf die Wange, ihre Tochter Daniela Katzenberger schrieb im Netz zudem: "Es macht mich so happy, dich endlich wieder lachen zu sehen."

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Mai 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im Mai 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Lucas Cordalis und Iris Klein

