Neid? Prinz William stört sich manchmal an Kates Beliebtheit

Prinz William (40) ist nicht immer glücklich über die Popularität seiner Frau. Das britische Volk scheint den Thronfolger und seine Kate (41) fast gleichermaßen gern zu haben. Doch seine Gattin hat die Nase immer ein wenig vorne. Eine Umfrage der vergangenen Wochen ergab, dass die 41-Jährige unangefochten an der Spitze der beliebtesten Royals steht. Darauf ist William sicher stolz, aber manchmal soll ihn Kates Beliebtheit auch stören.

Laut der Royal-Expertin Roya Nikkhah ist William eigentlich sehr glücklich darüber, dass seine Kate nicht nur die Briten so begeistert. Aber es gibt wohl Situationen, in denen der Prinz von Wales beinahe ein wenig eifersüchtig auf seine Gattin sein soll. "Wenn er aus Fotos herausgeschnitten wird", meint die Journalistin gegenüber Sunday Times und erklärt: "Es kommt sehr oft vor, dass sie eine gemeinsame Veranstaltung haben und es am nächsten Tag auf der Titelseite so aussieht, als ob William nie da gewesen wäre." Doch diese Eifersucht halte dann nur kurz an, denn der 40-Jährige sei vor allem stolz.

Gefunkt hat es zwischen Kate und William offenbar schon bei der ersten Begegnung. Zumindest weiß die dreifache Mutter noch genau, wie unsicher sie war. "Ich bin tatsächlich knallrot geworden, als ich dich kennengelernt habe und bin davongerannt, weil ich sehr schüchtern war", hatte sie sich in einem Interview zu ihrer Verlobung mit The Mirror erinnert.

Getty Images Prinz William mit Prinzessin Kate in Liverpool, Januar 2022

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei der BAFTA-Verleihung im Februar 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im November 2022

