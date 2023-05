Wird Mick Schumacher auch 2024 nicht in der Formel 1 fahren?

Ist Mick Schumachers (24) Traum endgültig geplatzt? Der Formel-1-Vertrag mit dem Rennstall Haas wurde für den Sohn von Michael Schumacher (54) für die Saison 2023 nicht verlängert. Inzwischen geht Mick in der Formel-1 als Ersatzfahrer für Mercedes an den Start. Auch für McLaren könnte er als Ersatzfahrer ins Cockpit steigen. Bisher kam der Sportler allerdings noch nicht zum Einsatz. Seine Hoffnungen werden nun weiter gedämpft.

Der Mercedes-Chef Toto Wolff zeigte sich äußerst pessimistisch, dass Mick sein Ziel in den nächsten zwei Jahren erreicht. "Es ist eine schwierige Situation, weil wir ja zu sind und ich mir für den Mick wünschen würde, dass er einen Sitz bekommt. Er würde das auch verdienen. Die Situation in 2024 ist so ungünstig, in 2025 gehen wieder ein paar Türen auf", sagte er Sky. Der 51-Jährige betonte allerdings, man müsse "abwarten", wie sich die Lage bei Williams "von der Pace weiterentwickelt".

Für die Anfeindungen gegen Mick in der vergangenen Zeit findet Toto klare Worte. "Wir müssen aufpassen, weil wenn wir den Mick zu viel unterstützen, dann gibt es natürlich die, die es einem besonders schwer machen wollen, die dann aus ihren Löchern gekrabbelt kommen."

Anzeige

Getty Images Toto Wolff und Mick Schumacher, Mai 2023

Anzeige

Getty Images Toto Wolff, Mercedes-Chef bei der Formel 1

Anzeige

Getty Images Toto Wolff und Mick Schumacher, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de