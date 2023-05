Wie süß! Chris Töpperwien kuschelt mit seinem Söhnchen Lino

Er genießt die Zeit mit seinem Nachwuchs in vollen Zügen! Chris Töpperwien (49) und seine Frau Nicole gaben Ende Dezember vergangenen Jahres bekannt, dass ihre Familie größer geworden ist: Ihr erster Sohn erblickte das Licht der Welt. Der kleine Junge trägt den Namen Lino und ist der ganze Stolz des Goodbye Deutschland-Stars. Im Netz strahlt Chris nun mit seinem Sohnemann in die Kamera!

Via Instagram teilt der 49-Jährige einen niedlichen Schnappschuss von ihm und seinem Baby. "Ein so großes Wunder in einer so kleinen Person", schreibt der Currywurst-Unternehmer unter das Foto, auf dem er ganz entspannt mit seinem Kleinen im Arm in einer Hängematte liegt. Lino trägt dabei einen Mini-Sonnenhut und lächelt neben seinem Vater. "Mein Sohn – meine Liebe", schwärmt Chris.

Der Auswanderer scheint sich in seiner Rolle als Papa total wohlzufühlen. Schon kurz nach der Geburt fand Chris zuckersüße Worte für seinen Lino. "In der Sekunde, in der du deinen Sohn zum ersten Mal in den Händen hältst, bleibt die Welt stehen. Denn jetzt ist es die perfekte Welt und sie dreht sich von nun an um dich", betonte er unter einem niedlichen Foto seines Babys.

Instagram / chris.toepperwien Chris Töpperwien und seine Partnerin mit ihrem Baby, Dezember 2022

Instagram / nicoleekatharina Chris und Nicole Töpperwien

Instagram / chris.toepperwien Chris Töpperwien mit seinem Sohn Lino

