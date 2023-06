Mit diesen Freunden verbringt Miley Cyrus die meiste Zeit!

Sie weiß, was sie will! Die Sängerin Miley Cyrus (30) feiert derzeit große Erfolge: Ihre Single "Flowers" knackt alle Rekorde und ihr achtes Studioalbum "Endless Summer Vacation" hat ihr viel Prestige eingebracht. Dass sich der Popstar nebenbei auch für gesellschaftliche Themen einsetzt, ist schon lange bekannt. Besonders am Herzen liegt der Sängerin dabei ihre Verbundenheit zur LGBTQ+-Community, wie sie immer wieder betont. Nun verrät Miley: Ihre Freizeit verbringe sie ausschließlich mit homosexuellen Männern!

Im Gespräch mit British Vogue erklärt die Sängerin, wie viel ihr die Gay-Community bedeutet: "Schwule Männer sind eine unendliche Quelle der Freude und Inspiration in meinem Leben, so sehr, dass sie die einzige Gesellschaft sind, mit der ich zusammen bin." Vor allem beim Sport würde Miley deren Anwesenheit schätzen und ganze Mottopartys daraus machen: "Ich treffe mich nur mit schwulen Männern. Sie kommen zu mir und wir machen einen ganzen Kurs zur Musik von Nicki Minaj (40) oder Britney Spears (41). Ich habe auch eine 'Vogue'-Serie von Madonna (64), bei der wir die gesamte Choreografie mit unseren kleinen Gewichten nachstellen."

Erst kürzlich hatte die Sängerin mit der Aussage von sich reden gemacht, sie wolle keine internationale Tour mehr spielen. Nach eigenen Aussagen sei ihr dies einfach zu unpersönlich: "Für Hunderttausende von Menschen zu singen, ist nicht wirklich das, was ich liebe. Es ist so isolierend."

Miley Cyrus auf der Bühne in Bogota im März 2022

Miley Cyrus auf der Versace-Show im März 2023

Miley Cyrus und Jeremy Scott im September 2014

