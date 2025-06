So klärte Miley Cyrus die jahrelange Fehde ihrer Familie auf

Miley Cyrus (32) hat Jahre voller emotionaler Turbulenzen hinter sich, die sie selbst als "dunkel" beschreibt. Nach der Trennung ihrer Eltern Tish (58) und Billy Ray Cyrus (63) im Jahr 2022 eskalierte der Streit innerhalb der Familie so weit, dass viele Mitglieder kein Wort mehr miteinander sprachen. Doch nach Jahren der Stille entschloss sich die Sängerin, diese konfliktreiche Phase zu beenden und begann, Brücken zwischen den Familienmitgliedern zu bauen. "Ich habe gesehen, was passiert, wenn man die Dinge nicht aufräumt, während sie passieren. Sie stapeln sich, und dann sagt man plötzlich: 'Oh mein Gott, es ist zehn Jahre her, und das ist ein Chaos, von dem ich kaum weiß, wie ich es angehen soll.' Das ist wie emotionales Horten", beschreibt sie ihre missliche Lage im "Reclaiming with Monica Lewinsky"-Podcast.

Der Versuch, die zerrütteten Verhältnisse zu reparieren, glich, wie Miley verrät, einer Mammutaufgabe. Statt auf Familientherapie zu setzen, entschied sich die Musikerin für einen anderen Weg. Sie begann mit kleinen Gesten und dem Fokus darauf, Freude in den Alltag der Familie zu integrieren. Ihr Ansatz: Erst wieder glückliche Momente schaffen, bevor problematische Themen angegangen werden. "Wenn wir anfangen, Glück und Freude in das Leben des anderen zu bringen, dann sind wir in einer besseren Position, um diese Gespräche zu führen", erklärt sie – eine Methode, mit der sie langsam, aber sicher Fortschritte erzielen konnte.

Besonders in den letzten Monaten scheint ein Funken Harmonie wieder spürbar zu sein. Bei der Feier von Braison Cyrus (31)’ Geburtstag zeigte sich die Familie vereint und offensichtlich gut gelaunt. Auch zu ihrem Vater, der sich im Laufe der Jahre von fast allen seinen sechs Kindern entfremdet hatte, fand Miley nach und nach Frieden. Trotz Rückschlägen und Unstimmigkeiten zeigt der Weg der Familie Cyrus, dass selbst schwierige Beziehungen mit Zeit und Geduld wiederhergestellt werden können. Für Miley hat sich ihr Einsatz gelohnt – denn Familie bleibt ihr wichtigster Anker.

Getty Images Tish Cyrus, Miley Cyrus und Brandi Cyrus bei den Grammy Awards 2024

Instagram / billyraycyrus Braison Cyrus, Billy Ray Cyrus, Miley Cyrus und Maxx Morando, Mai 2025

