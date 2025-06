Tish Cyrus ist begeistert von Mileys und Noahs Beziehungen

Tish Cyrus (58) hat sich in ihrem Podcast "Sorry We're Cyrus" über die Beziehungen ihrer Töchter Miley (32) und Noah (25) geäußert und fand dabei nur lobende Worte. "Meine Mädchen sind in so gesunden, großartigen Beziehungen", schwärmte sie in der letzten Episode. Miley, die seit 2021 mit dem Musiker Maxx Morando (26) zusammen ist, und Noah, die mit dem Modedesigner Pinkus verlobt ist, haben sich nach Tishs Einschätzung viel Zeit gelassen, um die richtigen Partner auszuwählen. Sie lobte, dass ihre Töchter vorsichtiger in Sachen Liebe seien, als sie es einst selbst war, und betonte ihre Freude über "die Abwesenheit von roten Flaggen" in den Partnerschaften der beiden.

Die Beziehungen der Töchter scheinen jedoch nicht das einzige Familienthema in Tishs Leben zu sein. Nach ihrer Hochzeit mit dem Schauspieler Dominic Purcell (55) im vergangenen Jahr hat Tish offenbar auch das Verhältnis zu Noah wieder verbessert, das zwischenzeitlich gelitten hatte. Noah, die bei der Hochzeit ihrer Mutter nicht anwesend war, äußert sich mittlerweile wieder positiv über sie. Sie lobte nicht nur ihre Mutter selbst, sondern auch die enge Verbindung zwischen dieser und ihrem Verlobten. Auch Miley bezog kürzlich Stellung zu den Gerüchten über familiäre Spannungen – und räumte klar mit ihnen auf: "Meine Mama und ich sind unschlagbar", stellte die Sängerin gegenüber ihren Fans klar.

Miley Cyrus selbst hat in der Vergangenheit immer wieder über die enge Bindung zu ihrer Mutter gesprochen. Diese Nähe wird von beiden als sehr wertvoll empfunden, und Miley zeigte sich in einem Interview mit der New York Times hoch emotional, als sie über die Bedeutung ihrer Mutter für ihr Leben berichtete. Dass Tish in den jüngeren Jahren ihrer Tochter viele Tourneen mit ihr begleitete, hat ihre Beziehung nur noch enger gemacht. Miley und Noah scheinen derzeit beide in stabilen, glücklichen Lebensphasen angekommen zu sein – auch was ihre Partnerwahl betrifft, haben sie offenbar den Segen ihrer Mutter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Noah Cyrus, Miley Cyrus und Tish Cyrus im März 2017 in Kalifornien

Anzeige Anzeige

Getty Images Maxx Morando, Miley Cyrus und Tish Cyrus, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Noah und Miley Cyrus im Juni 2017