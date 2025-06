Spektakel in Paris: Miley Cyrus und Beyoncé überraschen Fans

Miley Cyrus (32) sorgte am Donnerstagabend bei Beyoncé (43)-Fans für eine riesige Überraschung, als sie beim Konzert der Sängerin in Paris auf die Bühne trat. Im Rahmen ihrer Cowboy Carter Tour präsentierte Beyoncé im Stade de France ein besonderes Highlight: Gemeinsam mit Miley performte sie das Grammy-prämierte Duett "II Most Wanted". Vor einer begeisterten Menge kündigte Beyoncé ihre Duettpartnerin an und erklärte laut Daily Mail: "Ich bin so dankbar, mit dir singen zu dürfen, Ms. Miley Cyrus." Nach einem stimmungsvollen Auftritt, bei dem beide in goldenen Outfits glänzten, verabschiedete Beyoncé Miley mit warmen Worten und tosendem Applaus des Publikums.

Miley, aktuell auf Europareise, um ihr neues Album zu promoten, offenbart sich trotz Herausforderungen in ihrer Karriere kämpferisch. Fans der Sängerin wissen, dass sie seit Längerem mit einer außergewöhnlichen Stimmband-Erkrankung kämpft, die das Touren erschwert. Im Gespräch mit Apple Music beschrieb sie den großen Einfluss eines Polypen auf ihre Stimme, der zwar den markanten Klang ausmacht, Live-Auftritte jedoch zu einer körperlichen Belastung werden lässt. Trotz dieser Hürden beeindruckte Miley in Paris mit ihrer unverwechselbaren Performance und zeigte einmal mehr, warum sie zu den erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation zählt.

Privat gab Miley vor Kurzem Einblicke in ihre komplizierte Familiengeschichte. Sie sprach darüber, wie ihre Familie Schwierigkeiten überwinden und wieder zu einem harmonischen Miteinander finden konnte, nachdem ihre Eltern, Tish (58) und Billy Ray Cyrus (63), sich 2022 nach nahezu 30 Jahren Ehe trennten. Miley erklärte, wie wichtig es für sie war, die Kommunikation innerhalb der Familie zu verbessern und alte Konflikte hinter sich zu lassen. "Ich habe einfach versucht, Freude und gute Zeiten zurückzubringen, bevor wir uns tieferen Gesprächen gewidmet haben", so die Sängerin im Podcast von Monica Lewinsky (51). Besonders zu ihrer Mutter Tish scheint Miley eine starke emotionale Bindung zu haben, was sie in einer schwierigen Phase ihres Lebens sehr gestärkt hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images, Getty Images Miley Cyrus und Beyoncé

Anzeige Anzeige

action press / Vendetta dailly / BACKGRID Beyoncé und Miley Cyrus bei Beyoncés Konzert in Paris, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin