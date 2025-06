Miley Cyrus wusste schon vorab von ihrem ersten Grammy-Sieg

Miley Cyrus (32) hat die Grammy-Verleihung 2024 ordentlich gerockt: Die Sängerin gewann gleich zwei der begehrten Trophäen, darunter den Preis für die beste Pop-Solo-Performance und den prestigeträchtigen Record of the Year für ihren Hit "Flowers". Der Abend wurde für Miley besonders emotional, als Mariah Carey (56) die Bühne betrat, um den Preis zu überreichen. "Ich wusste in dem Moment, als ich Mariah Carey auf der Bühne sah, dass ich gewinnen würde", verriet sie kürzlich bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Sie erklärte, dass das Album "Butterfly" von ihrer Kollegin schon immer eine große Inspiration für sie war.

Obgleich die Trophäe natürlich besonders war, betonte Miley, dass das Treffen mit ihrem Idol mindestens genauso wichtig für sie war. Die Auszeichnung bedeutete für Miley jedoch weit mehr als einen bloßen Karrieremoment. Im Gespräch mit Apple Music 1 reflektierte sie, dass der Preis für sie einen heilenden Effekt habe: "Es fühlt sich an wie eine wahre Leistung, etwas, das ich in den Händen halten kann." Interessanterweise war es nie ihr Ziel, eine Grammy-Gewinnerin zu werden. Vielmehr habe sie die Auszeichnungen unerwartet getroffen.

Trotz aller Erfolge blieb Miley in jüngster Zeit auch von unangenehmen Momenten nicht verschont. Wie sie im Podcast "The Interview" berichtete, fühlte sie sich bei der diesjährigen Met Gala als Außenseiterin. Weil das Modelabel Alaïa keinen eigenen Tisch hatte, saß die Künstlerin mit fremden Personen zusammen. "Ich war irgendwie der Außenseiter, aber das bin ich gewohnt, das ist in Ordnung", erzählte sie offen. Trotzdem wünschte sie sich, bei solchen Events die Möglichkeit zu haben, gemeinsam mit vertrauten Menschen zu sitzen, um sich wohler zu fühlen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mariah Carey bei den Grammys, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus, Mai 2025

Anzeige Anzeige