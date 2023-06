Kurz nach Eröffnung: Anne Wünsches Café wurde beschmiert!

Anne Wünsche (31) muss jetzt stark sein. Erst vor wenigen Wochen hatte sich die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin einen lang gehegten Traum erfüllt und ihr eigenes Café aufgemacht. Bei der mehrtägigen Eröffnungsfeier waren mitunter auch einige Promis zu Gast. Am Dienstag hatten ihre Fans sogar stundenlang angestanden, um dort etwas zu essen oder zu trinken. Nur wenige Tage später wurde Annes Café zum Opfer von Vandalismus!

Promiflash liegt ein Bild vor, auf dem zu sehen ist, dass das Logo sowie die Fassade der Einrichtung mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert wurden. Der Täter hatte dort die Frage "Was, wenn keiner kommt?" hingeschrieben – diese Gedanken hatte Anne kurz vor der Eröffnung auf Social Media geteilt. Wie ein Augenzeuge berichtet, sei das Graffiti aber schnell übermalt worden.

Dabei sind in Annes Café allerhand Leute gekommen. Die Influencerin hatte offenbar nicht mit dem Ansturm gerechnet und schien überfordert. "Das Problem war einfach, dass mir das so unglaublich leidtat, dass manche fünf bis sechs Stunden gewartet haben und einfach nicht durchgekommen sind und zum Schluss hatten wir einfach nichts mehr", erzählte sie vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story.

Anne Wünsche, Januar 2023

Anne Wünsche, Influencerin

Anne Wünsche, Influencerin

