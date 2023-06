Darum ist "Köln 50667"-Star Luna Farina mit 21 noch Jungfrau

Warum hatte Luna Farina noch nie Geschlechtsverkehr? Die 21-Jährige ist beruflich total erfolgreich. Nach ihrer The Voice Kids-, The Voice of Germany- und Das Supertalent-Teilnahme ergatterte sie Anfang des Jahres eine Rolle in der Scripted-Reality-Serie Köln 50667. Jetzt fehlt nur noch der richtige Mann an ihrer Seite. Luna hatte zwar zwei langjährige Beziehungen – zum Sex kam es dabei aber nicht. Was ist der Grund dafür?

"Ich bin mit 21 Jahren immer noch Jungfrau, aber nicht aus Glaubensgründen, sondern weil ich immer noch nicht den richtigen Typen gefunden habe, bei dem ich mich wohlgefühlt habe", erzählte die Musikerin gegenüber Bild. Ihrer Meinung nach müsse man sich bei so einer intimen Sache fallen lassen und der anderen Person blind vertrauen können. "Wenn diese Basis nicht gegeben ist, möchte ich nicht dem nächstbesten Typen meine Jungfräulichkeit schenken", betonte sie.

In ihren Beziehungen sei Luna immer nur bis zu einem gewissen Punkt gegangen: "Da konnte ich der Person dann leider nicht so sehr vertrauen, dass ich dann sagen konnte: 'Jetzt lasse ich mich komplett fallen.'" In ihrer nächsten Partnerschaft dürfte Sex allerdings nicht ausgeschlossen sein. "Wenn ich jemanden treffen würde, bei dem ich mich bereit fühle und bei dem ich mir vorstellen könnte, eine Familie zu gründen, dann warte ich mit meinem ersten Mal definitiv nicht bis zur Ehe", gab die Sängerin zu verstehen.

RTLZWEI Luna Farina, "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / lunafarina Luna Farina im April 2023 in Italien

Instagram / lunafarina Luna Farina, ehemalige "The Voice of Germany"-Kandidatin

