Luna Farina kann ihr Glück kaum fassen! Die junge Influencerin wagte am Donnerstagabend ihr Glück bei The Voice of Germany. Mit Sarah Connors (41) Song "Wie schön du bist" auf Deutsch und Italienisch konnte sie schließlich die vier Coaches überzeugen, allen voran die Soul-Sängerin selbst. Und deren Reaktion war für Luna offenbar auch am wichtigsten – denn anschließend bemerkte sie die übrigen Buzzer kaum noch!

Im Promiflash-Interview sprach die Halbitalienerin über den großen Moment: "Anfangs war ich so überwältigt, dass Sarah gebuzzert hat, dass ich gar nicht gemerkt hatte, dass die anderen auch gebuzzert hatten!" Für sie sei Sarahs Zusage schon ein riesiges Lob gewesen, dass dann durch die weiteren Coaches getoppt wurde: "Es war so ein unbeschreiblich tolles Gefühl, dass ich alle vier Juroren von mir überzeugen konnte, und ich kann es auch heute immer noch nicht glauben!"

Doch Luna kam nicht alleine zur Blind Audition: Auch ihr Papa Francesco trat vor Sarah, Mark Forster (38) und Co. – er konnte jedoch nicht überzeugen. "Mein Dad war so aufgeregt, er singt 1.000 Mal besser als er da gesungen hat", versicherte die 19-Jährige aber. Anschließend habe sie sich noch mehr angestrengt, damit einer von ihren "seinen Traum leben" könne.

ProSiebenSAT.1/ André Kowalski Luna Farina bei "The Voice of Germany" 2021

ProSiebenSAT.1/Bastian Bochinski Sarah Connor bei "The Voice of Germany" 2021

ProSiebenSAT.1/ André Kowalski Francesco und Luna Farina bei "The Voice of Germany"

