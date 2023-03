Fans aufgepasst: Das sind die 14 Neuzugänge bei "Köln 50667"

Köln 50667 erfindet sich neu! Im Januar wurde bekannt, dass eine ganze Reihe Darsteller die Vorabend-Soap verlassen muss – darunter auch langjährige Stars wie Pia Tillmann (35) oder Carolina Peukmann. Wieso? Der Sender hat sich ein neues Konzept für die Serie überlegt: Andere Gesichter und Storylines sollen "Köln 50667" frischen Wind verpassen. Bald ist es auch schon so weit: Promiflash enthüllt jetzt exklusiv die 14 neuen Darsteller!

Am 20. März starten die neuen Storylines – erstmals im brandneuen Mehrfamilienhaus in Köln-Mülheim. Ganze drei Familien werden vorgestellt! Darunter die Rasselbande Yilmaz/Neundorf, eine deutsch-türkische Patchwork-Familie. Mahir Aggül spielt Papa Kenan, der seine Kinder Mesut (Umut Parmak) und Elif (Luna Farina) mit in die Beziehung gebracht hat. Seine Partnerin Nina wird von Sophia Kretschmann verkörpert – und deren Tochter Paula von Marleen Schäfer. Zusammen eröffnet die Family ein Café im Erdgeschoss des Hauses.

Neu dazu kommt außerdem dieses Duo: Sandra (Jana Wagenhuber) und Jessi (Jana-Marie Meyer) sind nicht nur Mutter und Tochter, sondern auch beste Freundinnen und führen ein Sonnenstudio. Die dritte Partei ist Familie Reidner! Massimo Nigordi spielt Papa und Familienoberhaupt Mario, der seine Brötchen als LKW-Fahrer verdient. Seine Frau Svenja (Jenny Päper) arbeitet als Altenpflegerin. Ihre zwei Kinder Emma (Zoë-Chiara Wallner) und Max (Alexander Vukomanovic) komplettieren die Runde.

Doch das war es noch nicht mit den Neuzugängen – wobei man diese drei bereits aus dem TV kennt: Mario Kleinermanns war bereits bei Claudias House of Love und Paradise Hotel zu sehen! Bei "Köln 50667" hat er jetzt die Rolle des Johnny bekommen. Anna Iffländer dürfte allen Love Island-Fans ein Begriff sein! Die Beauty verkörpert ab sofort die gleichnamige Figur Anna. Und auch Leoni Baltz kennt man schon als Ex-DSDS-Kandidatin und von Just Tattoo Of Us: Die Influencerin startet bei der Daily nun als Tätowiererin Barbie durch. Alle drei ziehen in die bereits bestehende WG um Jan (Christoph Oberheide) und George (Jossy Luzayadio).

Und mit dem großen Schwung gibt es auch ein Comeback bei "Köln 50667": Mandy-Kay Bart aka Mel Korte kehrt zurück! Sie wird wieder mit ihrer Familie im Loft zusammenwohnen – bestehend aus ihren Halb-Brüdern Ben (Jay Sirtl) und Olli (Patrick Beinlich, 33) sowie ihrem Neffen Oskar (Marcel Thorwesten, 23). Was sagt ihr dazu, dass auch ein paar bekannte Gesichter im neuen Cast dabei sind? Stimmt ab!

Alles neu bei "Köln 50667" – Ausstrahlung ab dem 20. März 2023 um 18:05 Uhr bei RTLZWEI und eine Woche vorab bereits auf RTL+ in der Preview.

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Sophia Kretschmann, Marleen Schäfer, Mahir Aggül, Luna Farina und Umut Parmak bei "Köln 50667"

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Jana Wagenhuber und Jana-Marie Meyer bei "Köln 50667"

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Massimo Nigordi, Zoë-Chiara Wallner, Alexander Vukomanovic und Jenny Päper bei "Köln 50667"

RTLZWEI / Magdalena Possert Leoni Baltz, Christoph Oberheide, Chantal-Jale Kirman, Moring Rotimi und Mario Kleinermanns bei "Köl

RTLZWEI / Magdalena Possert Jay Sirtl, Christoph Oberheide, Moring Rotimi, Mandy-Kay Bart, Marcel Thorwesten und Patrick Beinlic

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de