Luna Farina wagt einen weiteren Versuch auf der großen Bühne! Bei The Voice of Germany werden auch in diesem Jahr wieder ganz große Stimmen gesucht. Vor der Jury, bestehend aus Sarah Connor (41), Johannes Oerding (39), Mark Forster (38) und Nico Santos (28), wollen sich die Talents beweisen, unter ihnen auch Luna. Die Krefelderin ist bereits erfolgreiche Influencerin, nahm zuvor schon an zahlreichen Shows teil – und will sich heute Abend mit einem besonderen Song in die Herzen der Coaches singen!

In einer kurzen Pressemeldung von ProSieben wird die 19-Jährige nun vorgestellt. Bereits mit acht Jahren versuchte sich die Halbitalienerin bei Das Supertalent und trat mit 13 bei The Voice Kids an. Weitere TV-Erfahrung sammelte sie in der italienischen Castingsendung "Sanremo Young" und der "Mädchen-WG". Inzwischen ist die Teenagerin jedoch als Influencerin unterwegs und versorgt ihre knapp 95.000 Follower mit täglichen Updates.

Bei "The Voice of Germany" will Luna jetzt durchstarten – und hat sich dafür einen besonderen Track ausgesucht: Die Web-Beauty singt Sarah Connors Hit "Wie schön du bist" auf Deutsch und Italienisch. Ob sie die Coaches, allen voran Sarah, damit wohl überzeugen kann?

Instagram / lunafarina Luna Farina, Influencerin

ProSiebenSAT.1/Christoph Assmann Luna Farina, Talent bei "The Voice of Germany" 2021

ProSiebenSAT.1/André Kowalski Johannes Oerding, Nico Santos, Sarah Connor und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Juroren 2021

