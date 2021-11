Ob sie sich damit die Chancen bei ihrem Coach verspielt haben? Bei The Voice of Germany kämpften die aufstrebenden Musiktalente heute um ihren Einzug in die zweite Battle-Runde. Neben Mark Forster (38), Nico Santos (28) und Johannes Oerding (39) ist Sarah Connor (41) eine der Juroren, die den Kandidaten dabei helfen, das Beste aus sich herauszuholen. Luna Farina, Noordin und Ron aus dem Team der Sängerin erregten beim Entscheidungscoaching aber den Ärger ihres Coaches: Sarah war sauer, weil ihre Leute mit einem Textzettel zur Probe erschienen!

"Und jetzt mal ohne Zettel! Ich krieg nichts von euch mit – ihr singt hier wie auf einer Karaoke-Show", schimpft die 41-Jährige, weil die drei den Bruno Mars (36)-Song alle nicht auswendig sangen. Luna konnte schließlich doch überzeugen – und auch Noorin durfte sich zunächst über eine weitere Chance freuen. Ron hingegen flog raus, obwohl er bei den Blind Auditions noch als Favorit gegolten hatte. Nach dem musikalischen Zweikampf ist Sarah schließlich doch auf beide ihrer Schützlinge mächtig stolz, nimmt dann aber Noordin mit in die Sing-Offs. "Ich in so glücklich, ich muss meine Frau und Kinder anrufen", jubelt der zweifache Vater überwältigt.

Doch Luna ist auch noch nicht komplett aus dem Rennen – sie profitiert von einem sogenannten Steal-Deal! Die Influencerin wird kurz nach dem Battle zu Hause von einem Anruf überrascht. "Hallo, mein Name ist Mark Forster. Ich wollte dir sagen, dass ich dich gestealt habe!", erklärt Mark der aufstrebenden Musikerin. Luna ihrerseits ist wiederum "superhappy" jetzt in seinem Team zu sein.

© SAT.1/ProSieben/André Kowalski Noordin, Luna, Ron und Sarah Connor bei "The Voice of Germany"

ProSiebenSAT.1/Bastian Bochinski Sarah Connor bei "The Voice of Germany" 2021

Getty Images Sänger Mark Forster

