24 Jahre Liebe: Das ist Ross Antony und Pauls Ehegeheimnis!

Ross Antony (48) und Paul Reeves (49) sind noch so verliebt wie am ersten Tag! Der farbenfrohe Brite ist ein wahres Multitalent. Neben seiner Berufung als Moderator, Musicaldarsteller und Sänger versucht sich der Entertainer auch gerne mal in verschiedenen TV-Formaten wie dem Dschungelcamp oder The Masked Singer. Seit knapp 24 Jahren geht das einstige Bro'Sis-Mitglied nun schon mit seinem Partner Paul durchs Leben. Im Jahr 2006 gaben sie sich sogar das Jawort. Ross verrät nun das Geheimnis ihrer Liebe!

"Ich liebe ihn immer noch wie am ersten Tag", schwärmt der 48-Jährige im Interview mit Bunte. Denn statt Alltagsblues sei ihre Liebe noch immer so frisch wie am Anfang ihrer Beziehung. "Wenn wir streiten, finden wir sehr schnell eine Lösung. [...] Wir streiten viel, viel weniger als früher. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich finde das ganz toll und will das auch nicht ändern. Wir diskutieren schöner. Aber streiten, mit schreien und so, gibt es bei uns eigentlich nicht", verrät Ross zudem. Für den Schlagersänger sei es außerdem wichtig, dass man den gegenseitigen Respekt nicht verliere. "Ich habe einen Riesenrespekt für meinen Mann. Alles, was er in seinem Leben erreicht hat und alles, was er für mich getan hat", erklärt der einstige Dschungelkönig.

Trotz Ross' Liebe für jegliche TV-Formate, ziehe er bei einer Sendung jedoch die Reißleine. "Ich bin offen für alles, weil ich einfach gerne alles ausprobiere, außer vielleicht 'Das Sommerhaus der Stars', das muss nicht sein", erklärte die Frohnatur im Interview mit Promiflash. Er schaue sich das Format zwar selbst gerne an, könne sich aber keinesfalls vorstellen, mit seinem Mann bei der Show mitzumachen.

Instagram / rossantonycom Ross Antony, Sänger

Getty Images Paul Reeves und Ross Antony bei der Premiere von "Moulin Rouge"

United Archives GmbH Ross Antony, Sänger

