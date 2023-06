Name verraten: Holly Hagan teilt erstes Bild von ihrem Baby

Holly Hagan (30) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Anfang des Jahres hatten entzückende Neuigkeiten die Runde gemacht: Die Geordie Shore-Bekanntheit und ihr Ehemann Jacob Blyth gaben stolz bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Vor Kurzem war es dann endlich so weit und die Turteltauben durften ihren kleinen Sohn in den Armen halten. Nun teilte Molly das erste Bild von ihrem Neugeborenen – und verriet gleichzeitig den Namen ihres Nachwuchses!

Auf ihrem Instagram-Account verzückte die 30-Jährige ihre Community mit einem Schnappschuss ihres Babys: Auf der Aufnahme guckt der Kleine niedlich in die Kamera. In der Bildunterschrift verrät Holly dann auch endlich den Namen ihres Sprösslings: Alpha-Jax Blyth! Unter dem Post kommen ihre Follower gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Oh, was für eine kleine Schönheit" oder "Der perfekteste kleine Schatz, herzlichen Glückwunsch an euch beide", heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Via Instagram-Story hatte die blonde Schönheit kurz und knapp die Geburt ihres Sohnes verkündet: "Hier ist er! Uns geht es fantastisch!" Zudem bedankte sich Molly für die Unterstützung während des besonderen Moments: "Ein großes Dankeschön an das unglaubliche Personal im Wythenshawe Hospital. Ich hätte mir keine bessere Geburtserfahrung wünschen können. Ich genieße gerade unsere kleine Babyblase."

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan und ihr Partner Jacob Blyth im Januar 2023

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagans Sohn Alpha-Jax

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan im April 2023

