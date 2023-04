"Nicht mehr lange": Holly Hagan zeigt ihre XXL-Babykugel

Holly Hagan (30) kann die Geburt ihres Babys kaum noch erwarten! Anfang des Jahres machten freudige News die Runde: Die Geordie Shore-Bekanntheit und ihr Ehemann Jacob Blyth hatten stolz öffentlich gemacht, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Seitdem gewährt die Beauty ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihre Schwangerschaft – und verrät sogar, dass sie einen kleinen Jungen erwartet! Nun präsentierte Holly erneut ihre XXL-Babykugel!

Auf ihrem Instagram-Account postete der Realitystar den Schnappschuss: Für das Spiegel-Selfie posiert Holly in einem blauen Bikini und einer weißen Bluse für die Kamera – der Fokus liegt dabei aber vor allem auf ihrer immer größer werdenden Körpermitte. "Nicht mehr lange, Baby Boy", schreibt die 30-Jährige voller Freude unter dem Bild. "Du siehst fantastisch aus", reagierte daraufhin ein Fan in den Kommentaren.

Obwohl sich unter dem letzten Post die positiven Kommentare nur so tummeln, musste Holly in den vergangenen Wochen viel Hate einstecken. So rieten ihr einige User "ein bisschen mehr zu tragen, um den Bauch zu schützen". "Es tut mir leid, aber keine Kleidung wird meinen Bauch 'schützen'. Es sei denn, es gibt einen tragbaren Airbag, den ich neun Monate lang tragen soll, dann kläre mich bitte auf", konterte Holly daraufhin auf Social Media.

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan und ihr Partner Jacob Blyth im Januar 2023

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan, TV-Star

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan im April 2023

