Wenige Monate nach Geburt: Holly Hagan zeigt Hammer-Body

Sie kann sich sehen lassen! Seit drei Monaten ist Geordie Shore-Beauty Holly Hagan (31) im absoluten Babyglück: Sie und ihre Partner Jacob Blyth sind Anfang Juni Eltern von Söhnchen Alpha-Jax geworden. Seitdem teilt die Reality-TV-Bekanntheit öfter mal Einblicke in ihren neuen Mama-Alltag. Nun gönnt sich die Influencerin aber etwas Me-Time: Bei einem entspannten Abend zeigte Holly ihren durchtrainierten Körper nach der Geburt!

Anfang der Woche war die 30-Jährige zusammen mit ihrer ehemaligen "Geordie Shore"-Kollegin Zahida Allen (29) in Manchester unterwegs. Bei einer Girls-Night ließen es sich die beiden ziemlich gut gehen und ihre Liebsten zu Hause. Dabei rockte Holly einen ziemlich coolen Look, der ihren After-Baby-Body gekonnt in Szene setzte: Zu einer schwarzen Anzughose kombinierte die Beauty ein weißes Crop-Top und einen grauen Blazer.

Dass ihr Körper nach der Entbindung so aussieht, wie er aussieht, verdankt Holly ihrem Sportprogramm. Der Weg dahin war für die Influencerin aber nicht leicht, wie sie erst kürzlich verriet: "Acht Wochen nach der Geburt und ich werde nicht lügen, mein Fitnesslevel ist so niedrig wie noch nie!" Dennoch sei sie damals zuversichtlich gewesen, sich in kürzester Zeit wieder fitter und stärker zu fühlen. Und das sehen Fans ihr mittlerweile an.

Instagram / hollygshore Holly Hagan und Jacob Blyth im Juni 2021

Backgrid / ActionPress Zahida Allen und Holly Hagan im Oktober 2023

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan mit ihrem Sohn Alpha

