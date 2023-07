Kurz nach Geburt von Sohn Alpha: Holly Hagan sportelt wieder

Holly Hagan (31) zieht es zurück ins Fitnessstudio! Anfang Juni hatten der Realitystar und sein Ehemann Jacob Blyth entzückende Neuigkeiten verkündet: Die beiden Turteltauben sind zum ersten Mal Eltern geworden! Kurz darauf verriet die Geordie Shore-Bekanntheit sogar, auf welchen Namen ihr kleiner Sohn hört: Alpha-Jax Blyth! Fast zwei Monate nach der Geburt widmet sich Holly nun auch wieder Laufband, Hanteln und Co.!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 31-Jährige nun einige Aufnahmen der Sportsession mit ihren Fans: Im schwarzen Sport-BH und khakifarbener Leggins absolviert Holly motiviert ihr Fitnessprogramm. "Acht Wochen nach der Geburt und ich werde nicht lügen, mein Fitnesslevel ist so niedrig wie noch nie!", gibt die Beauty unter dem Clip zu. Dennoch zeigt sich Molly zuversichtlich: "Ich weiß, dass ich mich in vier Wochen so viel fitter und stärker fühlen werde."

Erst vor wenigen Wochen verriet Holly offen und ehrlich, wie es ihr als frischgebackene Mama so geht. "Wie spät ist es jetzt? Nach 12... Ich habe mir immer noch nicht die Zähne geputzt und noch nichts gegessen. Ich habe etwa zwei Stunden geschlafen; heute Morgen hatte ich einen Nervenzusammenbruch", offenbart sie in einer Instagram-Story. Für Holly ist aber das Wichtigste, dass es vor allem ihrem kleinen Sohn gut geht.

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan und ihr Partner Jacob Blyth im Januar 2023

Instagram / hollygshore Holly Hagan, Reality-TV-Star

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan, Realitystar

