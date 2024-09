21 Kilo: Holly Hagan präsentiert enormen Gewichtsverlust

Holly Hagan (32) ist stolz auf ihre Entwicklung. Nach der Geburt ihres Sohnes hatte die Influencerin Probleme, die Schwangerschaftspfunde wieder loszuwerden. Auf Instagram teilt sie nun beeindruckende Vorher-Nachher-Clips. In dem Video sieht man erst, wie sie acht Wochen nach der Entbindung mit einem Sportprogramm beginnt und dabei ziemlich keuchen muss. Dann zeigt sie ihren Fans, wie ihr Body momentan aussieht. 21 Kilogramm habe sie in der Zwischenzeit abgenommen. "15 Monate später bin ich so fit und schlank wie noch nie in meinem Leben, das mit nur 20 Minuten Sport pro Tag!", schwärmt die Geordie Shore-Bekanntheit.

Inzwischen ist der Realitystar sogar ein ausgebildeter Ernährungs- und Fitnesscoach. Mit ihrem Abnehmerfolg möchte Holly jetzt andere inspirieren, die "in einem Teufelskreis aus Diäten und Heißhunger feststecken". Bei ihren Fans kommt diese Seite der Britin gut an. Eine Userin kommentiert unter dem Video: "Du machst das großartig, Holly, bleib du selbst und zeige den Leuten, was sie brauchen." Allerdings muss sich die 32-Jährige auch Kritik anhören, da sie sich mehreren Schönheitsoperationen, unter anderem einem Brazilian Butt Lift, unterzogen hat. "Dann waren es nicht die OPs?", fragt sich ein User.

Der UK-Star hat kein Problem damit, offen über Beauty-Eingriffe zu sprechen. Im April offenbarte sie auf Social Media: "Als ich versucht habe, abzunehmen, habe ich Tausende von Pfund in gefährliche Diäten und Operationen gesteckt. Dabei habe ich einfach nur jemanden gebraucht, der mir zeigt, was der passende Weg ist." Laut eigenen Angaben habe sie rund 35.000 Euro für diese Behandlungen ausgegeben.

Instagram / hollyhaganblyth Holly Hagan mit ihrem Sohn, August 2024

Backgrid / ActionPress Holly Hagan, UK-Realitystar

