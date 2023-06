"Ein paar Kilo weniger": Peter Klein ist total glücklich!

Peter Klein (56) ist stolz auf sich! In den vergangenen Monaten hatte der Auswanderer für reichlich Schlagzeilen gesorgt: Er hatte sich trotz seiner bestehenden Ehe mit Iris Klein (56) in Yvonne Woelke (41) verliebt. Doch erst nach langem Hin und Her sowie öffentlichen Schlagabtauschen mit seiner Noch-Ehefrau hatte er seine Liebe zu der Schauspielerin zugegeben. Jetzt feiert Peter sogar seinen Abnehmerfolg mit seiner Yvonne.

Auf Instagram teilt der 56-Jährige ein Selfie von sich, auf dem er frisch und erholt wirkt. Auf dem Foto trägt er ein graues T-Shirt und eine Sonnenbrille auf dem Kopf, während er breit in die Kamera lächelt. "Ein paar Wochen älter, ein paar Kilo weniger, an Erfahrung reicher und glücklich, dass wir es gemeinsam gerockt haben und wir es für uns positiv beendet haben", kommentiert er seinen Beitrag. Damit auch jeder weiß, wen genau er mit "Wir" meint, markiert er Yvonne auf seinem Beitrag. "Meine Reise hat ja erst begonnen und ich hoffe, dass noch viele dieser tollen Ereignisse für mich bereitstehen", merkt er zudem an.

Das ist aber nicht das erste Mal, dass sich Peter mit seinen Worten im Netz an die Blondine richtet. So hatten die beiden für eine neue Renovierungsshow gemeinsam vor der Kamera gestanden, wonach der gelernte Maler seiner Liebsten für die Zusammenarbeit gedankt hatte: "Da warst du mein Motor, mein Antrieb, die Frau, die mich mit ihrer Energie und ihrem Siegeswillen weitergetrieben hat."

