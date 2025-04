Peter Klein würde mit Yvonne gern ins Sommerhaus der Stars

Peter Klein (57) träumt bereits vom nächsten Reality-TV-Format. Der Ex-Mann von Iris Klein (57) legte nach ihrer Trennung eine steile Karriere in sämtlichen Sendungen hin. Auf den Reality Awards in Köln erzählt er im Gespräch mit Promiflash, dass er bereits die nächste Sendung ins Auge gefasst hat: Das Sommerhaus der Stars. Ein kleines Problem gibt es jedoch. "Das wissen wir nicht, ob das funktionieren würde, weil ich war ja schon mal drin", erklärt Peter und fügt augenzwinkernd hinzu: "Vielleicht macht ja RTL hier eine Ausnahme."

Peters neue Partnerin Yvonne Woelke (45) wäre an einer Teilnahme am Sommerhaus nicht abgeneigt. "Ich muss mir einen neuen Partner suchen, kurzzeitig", pflichtet die gelernte Schauspielerin ihrem Schatz bei und macht mit einem kleinen Seitenhieb auf Peters kurzen Verbleib in der Sendung aufmerksam: "Da warst du ja auch nicht so lang drin, nicht wahr? Da wurdest du ja gar nicht wahrgenommen."

Dass Peter und Yvonne mit einer Teilnahme am Sommerhaus liebäugeln, thematisierte auch Iris. Die Influencerin wurde von ihrer Community gefragt, ob sie mit ihrem Partner Stefan Braun in die Bocholter Idylle ziehen würde. "Da geht doch das andere Paar rein. Also machen wir das nicht", lautete ihre Antwort in ihrer Instagram-Story. Fans vermuteten daraufhin, dass es sich dabei um Peter und Yvonne handeln könnte, mit denen Iris im Clinch liegt.

AEDT Yvonne Woelke und Peter Klein bei der Premiere von "Promis unter Palmen", 2025

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein im Januar 2025

