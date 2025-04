Yvonne Woelke sieht viele Vorteile in ihrer Fernbeziehung

Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57) sind schon seit einigen Monaten offiziell ein Paar. Die beiden Realitystars leben aber nach wie vor getrennt: Yvonne in Berlin, der Schlagersänger auf Mallorca – und an dieser Wohnsituation wolle das Paar aktuell auch nichts ändern. Promiflash Yvonne auf der "Vegas Rouge"-Premiere in Berlin getroffen – ohne Peter machte sie sich dort einen Mädelsabend mit ihrer Freundin Micaela Schäfer (41). Im Interview sprach sie ganz offen über die Vorteile ihrer Fernbeziehung. "Ich bin ja eh nicht so ein Mensch, der seinen Partner ständig sehen muss. Ich bin eher ein Mensch, der eine Fernbeziehung wirklich mag. Ich habe gerne meine Ruhe und Zeit mit meinen Freundinnen. [...] Und deshalb bin ich gar nicht so unglücklich, wenn das so ist", gesteht sie.

Wenn die Arbeit der beiden es zulässt, fliege sie nach Mallorca oder ihr Peter komme nach Berlin. Yvonne sei sich auch ziemlich sicher, dass das die Liebe frisch halte: "Ich glaube, wenn man sich nicht so oft sieht, dann kommt auch nicht der Alltag und man streitet sich vielleicht weniger." Nichtsdestotrotz habe der 57-Jährige der Schauspielerin eifrig bei der Renovierung ihrer Wohnung in Berlin geholfen – und noch in diesem Monat geht es für Yvonne auch schon wieder auf die balearische Insel. "Ende April werde ich nach Mallorca zu ihm fliegen", erzählt Yvonne ihre Pläne und betont aber auch, dass diese Besuche eben nur gehen, wenn der Beruf es zulässt: "Wir können nicht von überall arbeiten. Er hat einen Beruf auf Mallorca, ich bin in Berlin, es geht nicht so einfach."

Ob die beiden auch beruflich bald mal wieder zusammenkommen werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Peter könnte sich aber gut vorstellen, ein weiteres Mal gemeinsam mit der Blondine vor der Kamera zu stehen. Bei den Reality Awards in Köln im vergangenen Jahr verriet der Ex von Iris Klein (57) gegenüber Promiflash, dass er Lust hätte, mit Yvonne ins Sommerhaus der Stars einzuziehen. Bei diesem Plan gibt es aber ein Problem: "Das wissen wir nicht, ob das funktionieren würde, weil ich war ja schon mal drin." Eine zweite Teilnahme ist bei diesem Format nicht üblich – es bleibt abzuwarten, ob RTL für die beiden eine Ausnahme machen würde.

Promiflash Micaela Schäfer, Kader Loth und Yvonne Woelke bei der Premiere von "Vegas Rouge" in Berlin

ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke

