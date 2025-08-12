So pompös ist Cristiano Ronaldos Verlobungsring für Georgina

Überraschung für alle Fans des Fußballstars Cristiano Ronaldo (40)! Der 40-jährige Superstar hat seiner langjährigen Partnerin Georgina Rodríguez (31) die alles entscheidende Frage gestellt. Seit 2016 sind die beiden ein Paar, haben zwei gemeinsame Kinder und leben ein Leben voller Glamour und Liebe. Nun ziert ein wahrer Luxus-Verlobungsring Georginas Hand – ein Schmuckstück von außergewöhnlicher Schönheit und Wert, wie der Gemmologe Steven Neuman im Gespräch mit dem Magazin Gala schätzt. Der Ring, gemacht aus Weißgold oder Platin und besetzt mit einem zentralen Diamanten von 25 bis 30 Karat, soll rund 2,5 Millionen Euro wert sein.

Die Details des Rings sind beeindruckend: Der Hauptdiamant hat laut dem Experten einen ovalen Schliff, der nicht nur besonders modern, sondern auch äußerst schmeichelnd ist, da er die Steinfläche optisch vergrößert. Links und rechts des Mittelsteins sitzen weitere Diamanten, die für zusätzlichen Glanz und Eleganz sorgen. "Die Farbqualität des Hauptdiamanten liegt wahrscheinlich im Bereich 'D' oder 'E', was das höchst mögliche Niveau darstellt", erklärt Steven. Auch die Fassung des Rings wurde sorgfältig gewählt: Doppelte Krappen sorgen für einen sicheren Halt des kostbaren Edelsteins. Dieser Ring ist nicht nur ein Symbol der Liebe, sondern auch ein Meisterwerk der Handwerkskunst.

Georgina und Cristiano haben ihre Beziehung immer wieder in den Vordergrund gestellt, sei es bei öffentlichen Auftritten oder in Georginas eigener Netflix-Serie. In der Dokumentation beschrieb sie 2023, dass sie sich schon lange "in den Augen Gottes verheiratet" fühle. Nun ist der nächste Schritt gemacht, vermutlich gefolgt von einer prachtvollen Hochzeit, über die man sicher noch sprechen wird. Für Cristiano, der nicht nur als Fußballer, sondern auch als Unternehmer erfolgreich ist, ist das übrigens nicht der erste millionenschwere Kauf – doch diesem wird wohl eine ganz besondere Bedeutung zukommen.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez, 2024

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und seine Georgina haben sich verlobt

Getty Images Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo