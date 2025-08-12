"Grill den Henssler": Die Stars verabschieden Reiner Calmund

Reiner Calmund (76) verabschiedet sich nach stolzen 18 Jahren bei der beliebten Kochshow Grill den Henssler mit einer ganz besonderen Abschiedsshow. Für diesen bewegenden Moment auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg lud die Jury-Ikone eine illustre Runde prominenter Gäste ein. Comedian und Moderator Matze Knop (50), das VOX-Urgestein Detlef Steves (56), seine ehemalige Jury-Kollegin Mirja Boes (53) sowie der bekannte Kochcoach Johann Lafer (67) erwiesen Calli die Ehre und setzten ihm ein gebührendes Denkmal. Emotional wurde es laut einer Pressemitteilung von VOX besonders bei seinem letzten Auftritt: Ein letztes Mal verteilte er mit Witz und Charme seine Punkte – eine Bewertung, die ganz sicher einen Platz in der TV-Geschichte haben wird.

Die "Grill den Henssler"-Sommerstaffel startet ab dem 14. September auf VOX und wartet in insgesamt sechs neuen Folgen mit spannenden Specials auf. Neben neuen Gastjuroren wie Bruce Darnell (68), Guido Maria Kretschmer (60) und Joachim Llambi (61) stehen außergewöhnliche Ausgaben auf dem Programm. Es wird außerdem ein Mallorca-Special geben, das Premiere in der Show feiert und ebenso ein Paar-Special, in dem erstmals Verona (57) und Franjo Pooth (56) gemeinsam vor der Kamera stehen. Für zusätzliche Unterhaltung sorgen erfahrene Koch-Coaches, die in einer Folge ihre eigenen kulinarischen Künste auf die Probe stellen müssen. Zuschauer dürfen sich auf viele neue Gesichter und genussreiche Momente freuen.

Reiner Calmund, ein echtes Original der Kochsendung, prägte das Format entscheidend mit. Mit seinem charmanten Humor, seiner ansteckenden Leidenschaft für die Kulinarik und seiner Liebe zu gutem Essen wurde er über die Jahre zur festen Größe in der Show. Neben seiner Karriere vor der Kamera ist Calli auch privat ein Genießer: Der sechsfache Vater liebt es, Zeit mit seiner Familie zu verbringen und sein Leben mit einem Augenzwinkern zu genießen. Seine Zeit bei "Grill den Henssler" wird vielen Zuschauern als Ära in Erinnerung bleiben, die nicht nur für Geschmack, sondern auch für viel Herz stand.

Getty Images Reiner Calmund, 2022

Grill den Henssler, VOX Der Cast der "Grill den Henssler"-Jubiläumsfolge

Getty Images Reiner Calmund und Heinz Horrmann, Oktober 2012