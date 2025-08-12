Er wurde nur 48 Jahre: Brandon Blackstocks Familie ehrt ihn

Brandon Blackstock (†48), bekannt als Talentmanager und Ex-Mann von Sängerin Kelly Clarkson (43), ist am 7. August im Alter von 48 Jahren nach einem dreijährigen Kampf gegen eine aggressive Form von Hautkrebs verstorben. Nun erinnern seine Familie und Freunde in emotionalen Botschaften an sein Leben. Besonders berührend sind die Worte seiner Ex-Frau Melissa Ashworth und seines Sohnes Seth, die öffentlich ihre Trauer auf Instagram teilten. "Brandon war voller Charme, Witz und einfach ein richtiger Gentleman, der Cowboyhüte, Wrangler-Jeans und Cowboy-Stiefel liebte", erinnerte sich Melissa an ihren ehemaligen Ehemann. Seth beschrieb seinen Vater als Helden und besten Freund und erklärte: "Ich habe gestern meinen Helden verloren, Worte können nicht beschreiben, wie stolz ich auf dich bin."

Melissa und Brandon waren von 1999 bis 2012 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. In ihrer Nachricht erwähnte sie nicht nur, wie viel ihm die Familie bedeutete, sondern hob auch hervor, dass Brandon ein stolzer Großvater war. Sie teilte herzerwärmende Fotos aus glücklichen Zeiten, darunter ein Bild von Brandon mit den Kindern und eines von ihrer Hochzeit. Seth erinnerte an gemeinsame Leidenschaften, wie ihre Zeit auf dem Land und das Jagen. In einer humorvollen Anmerkung fügte er hinzu: "Ich kann mit Sicherheit sagen, dass alle Hirsche und Elche erleichtert aufatmeten, als der beste Jäger, den ich kenne, sein Gewehr zum letzten Mal niederlegte." Beide bedankten sich für die Anteilnahme und die Gebete, die sie in dieser schweren Zeit erhalten.

In den letzten Tagen vor seinem Tod zog sich Brandon auf seine geliebte Ranch in Montana zurück. Ein Vertrauter schilderte gegenüber US Weekly: "Brandon lebte ein ziemlich ruhiges Leben in Montana. So gefiel es ihm." Obwohl der Talentmanager lange Zeit in der Unterhaltungsbranche tätig war, entsprach das Rampenlicht nie wirklich seinem Charakter. Viel lieber genoss er die Ruhe in der Natur, umgeben von Pferden, Weite und seiner Familie. "Er hatte seine Ranch und sein Rodeo, aber er zog es vor, nicht im Rampenlicht zu stehen", verriet die Quelle.

Instagram / melissaashworthwells Brandon mit Seth und Savannah Blackstock, 2025

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson im Januar 2018

Instagram / shelbyblackstock Brandon Blackstock, Ex-Mann von Kelly Clarkson