Sharon Stone verrät harte letzte Worte ihrer Mutter (†92)

Hollywood-Ikone Sharon Stone (67) hat in einem bewegenden Interview mit dem Guardian über die letzten Worte ihrer Mutter Dorothy gesprochen. Diese seien schwer zu verkraften gewesen, wie die Schauspielerin erzählt. In Dorothy Stones finalen Momenten sagte sie zu ihrer Tochter: "Du redest zu viel, du bringst mich dazu, Selbstmord begehen zu wollen." Für Sharon, die sich in diesem Augenblick mit mehreren Familienmitgliedern am Krankenbett ihrer Mutter befand, sei diese Aussage äußerst schmerzhaft gewesen. "Da sitzt man dann und denkt: Das ist ein harter Abschied, Mom!", so die Künstlerin. Trotz des Humors im Raum sei es für sie nicht leicht gewesen, die Beziehung zu ihrer Mutter so enden zu sehen.

Dorothy Stone, die in diesem Jahr mit 92 Jahren verstarb, hatte ein schwieriges Leben hinter sich, wie Sharon weiter berichtet. Sie habe von ihrem Großvater regelmäßig erlittene körperliche Misshandlungen überstehen müssen, etwas, das sie ihr Leben lang geprägt habe. In ihren letzten Tagen sei Dorothy von der Angst geplagt gewesen, jenen Verwandten nach ihrem Tod wieder zu begegnen. Um ihr diese Sorge zu nehmen, habe Sharon sie mit einer kleinen Lüge beruhigt und ihr versichert, dass diese Personen "weggesperrt" seien. Die Schauspielerin beschreibt die Hölle, durch die ihre Mutter in ihren finalen Stunden gegangen sei, als herzzerreißend.

Sharon, die mit Filmen wie "Basic Instinct" und "Casino" berühmt wurde, hat sich nach dem Tod ihrer Mutter auf neue Projekte konzentriert. In "Nobody 2", ihrer aktuellen Rolle, verkörpert sie eine Bösewichtin, die vom Zeitgeist des Social Media inspiriert ist. In einem Interview erklärte sie, dass sie keine antagonistischen Figuren spielen wolle, die nicht eine tiefere Botschaft enthalten. Ihre Mutter Dorothy hatte zuletzt im Mittelpunkt internationaler Anteilnahme gestanden, als Sharon von ihrem Verlust berichtete. Dabei schilderte sie Dorothy als komplexe Person, die fröhliche, aber auch schwer zugängliche Seiten gehabt habe – eine Beschreibung, die Sharons eigene Gefühlswelt deutlich widerspiegelt.

Getty Images Sharon Stone, Hollywoodstar

Instagram / sharonstone Sharon Stone und ihre Mutter, Juli 2025

Getty Images Sharon Stone, Schauspielerin