Nur Nicola Peltz' Familie war bei Gelübde-Erneuerung dabei

Vor wenigen Tagen erneuerten Brooklyn Peltz-Beckham (26) und seine Frau Nicola (30) ihr Ehegelübde. Doch dabei soll nur die Familie der Schauspielerin anwesend gewesen sein – die Beckhams waren nicht dabei. So teilte Nicola Eindrücke des gelungenen Tages auf Instagram, darunter auch Fotos der After-Party. Unter den zahlreichen Schnappschüssen befinden sich viele mit ihren Freunden und ihren beiden Eltern Nelson und Claudia. Doch von Brooklyns Geschwistern sowie seinen Eltern David (50) und Victoria (51) fehlt jede Spur. Scheinbar ein eindeutiges Zeichen dafür, wie zerrüttet das Verhältnis momentan ist...

Während die Fans die Fotos der quasi-zweiten Hochzeit feiern, versuchen aber auch einige, Brooklyn deutlich zu machen, dass er seine Familie braucht. "Wie kannst du überhaupt irgendetwas feiern, wenn es mit der Hälfte der Familie nicht gut läuft?", fragt beispielsweise ein User in den Kommentaren. Ein anderer hat Mitleid mit Victoria und David: "Victoria und David haben Brooklyn immer so sehr geliebt, dass diese Bilder für sie sicher sehr schmerzhaft sein müssen! Sie tun mir leid."

Zwischen Brooklyn, seiner Frau und seiner Familie soll es bereits seit Jahren Probleme geben. Alles soll auf ihrer Hochzeit im April 2022 begonnen haben. Dort soll sich Victoria in den Vordergrund gedrängt haben. Demnach sollen die frisch Vermählten einen Liebestanz geplant haben, doch stattdessen schnappte sich Posh ihren Sohn. Zu allem Überfluss soll Sänger Marc Anthony (56) die Designerin und nicht etwa die Braut als "schönste Frau im Raum" bezeichnet haben, wie ein Insider People berichtete. Seither soll die Beziehung angespannt gewesen und Anfang des Jahres schließlich endgültig zerbrochen sein. Inzwischen folgt Brooklyn seinen Brüdern Romeo (22) und Cruz (20) nicht mal mehr auf Social Media.

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz mit ihren Eltern Nelson und Claudia im August 2025

Getty Images Cruz Beckham, Nicola Peltz-Beckham, Victoria Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, 2025