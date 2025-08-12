Überraschung: Drakes Sohn Adonis (7) erobert Bühne in Zürich

Bei seinem Auftritt in Zürich am Montagabend feierte Drake (38) einen ganz besonderen Moment mit seinen Fans: Mit offenen Armen begrüßte er seinen Sohn Adonis auf der Bühne. Während die tausenden Besucher des Konzerts tobenden Applaus spendeten, betrat der Siebenjährige die Bühne und gab seinem Vater einen coolen Handschlag. Adonis winkte den Fans des Rappers zu, bevor er wieder im Backstage-Bereich verschwand und Drake die Show fortsetzte. Auf Instagram und TikTok häufen sich Clips von begeisterten Konzertbesuchern, die den besonderen Special Guest feiern.

Adonis, der im Oktober 2017 geboren wurde, ist das einzige Kind des Rappers und seiner früheren Partnerin Sophie Brussaux (36). Die Mutter des Jungen ist Malerin und teilt, ebenso wie Drake, gerne Einblicke in das Leben von Adonis. Kürzlich hatte der erfolgreiche Musiker auf einem Konzert in Amsterdam über die Entstehung seines Sohnes aus dem Nähkästchen geplaudert. "Dies ist der Ort, ein sehr besonderer Ort in meinem Herzen, weil hier mein Sohn gezeugt wurde", erklärte er laut TMZ mitten auf der Bühne. Der Auftritt in Zürich zeigt nun einmal mehr, wie wichtig Adonis für seinen Vater ist, der immer wieder betont, wie stolz er auf seinen Sohn ist.

Drake und Adonis sind nicht die einzigen, die das Konzert am Montagabend für etwas Zeit mit der Familie nutzten. Auch Oliver Pocher (47) und seine Kids befanden sich unter den tausenden Zuschauern im Hallenstadion in Zürich. Auf Instagram teilte er ein Video, das ihn mitten in der Masse von Fans im Stehbereich nahe der Bühne zeigt. "Tochter mal wieder glücklich machen", schrieb er zu dem Clip und deutete an, dass es bereits ihr dritter gemeinsamer Besuch bei einem Drake-Konzert sei.

Instagram / champagnepapi Drake mit seinem Sohn Adonis im Oktober 2024

Getty Images Drake mit seinem Sohn Adonis im April 2022

TikTok / oliverpocher Oliver Pocher im Mai 2025