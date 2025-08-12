Dieses Ex-Pärchen muss "Prominent getrennt" nun verlassen

Es wurde mal wieder Zeit bei Prominent getrennt etwas aufzuräumen – soll heißen, der nächste Rauswurf stand an. Von den übriggebliebenen Pärchen waren Jonny Jaspers (32) und Laura Peuker (25) die einzigen beiden, die sicher waren. Doch alle anderen befanden sich im freien Fall. Jannik Kontalis (29) und Yeliz Koc (31) entschieden sich für Adrian Loevenich und Justyna Pralina, weil sie als Nachzügler reinkamen. "Wie kann man denn so eine Small Dick Energy haben und nicht mal den Mund aufkriegen?", schoss diese daraufhin gegen den ehemaligen Make Love, Fake Love-Gewinner. Adrian und seine Verflossene konterten schließlich und wählten die beiden. Auch von Jana Klein und Sidar Sahin sowie Felix Davidson und Babu bekamen Jannik und Yeliz Stimmen. Somit war ihr Aus besiegelt!

Yeliz wunderte es offenbar überhaupt nicht, dass letztlich sie und ihr Ex die Koffer packen müssen. "Natürlich haben sich wieder alle zusammengetan. Die wollten uns einfach nicht hier haben", beschwerte sie sich. Dabei sah es zwischenzeitlich so aus, als seien eher Adrian und Justyna dem Exit nah. Dennoch auch Ariel nahm kein Blatt vor den Mund, nominierte die beiden und konnte sich auch einen Kommentar nicht verkneifen. "Seit drei Tagen riecht es hier für mich nach Scheiße, das liegt an euch", schimpfte sie über die zwei.

Dass in der Villa der Verflossenen regelmäßig die Fetzen fliegen, ist an sich nichts Neues. Doch während der zweiten Nominierungsrunde knallte es zwischen dem Cast wohl so heftig, dass die ganze Show vor dem Aus stand. "Das Ganze wirkt im Fernsehen mit der Hintergrundmusik ja schon ein wenig lustig. Aber im Ernst war das schon wirklich hart. Manche haben ja sogar geweint. Gut, dass die Produktion dazwischengegangen ist", berichtete ein Insider. Auch Yeliz bestätigte, dass das Drama damals einen neuen Höhepunkt erreicht hatte. "Der Streit war wirklich sehr, sehr heftig. Die Beleidigungen, die da gefallen sind... die standen ja wirklich Kopf an Kopf da, die Männer", schilderte sie in ihrer Instagram-Story.

Anzeige Anzeige

RTL Der "Prominent getrennt"-Cast 2025

Anzeige Anzeige

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

RTL "Prominent getrennt"-Paare 2025