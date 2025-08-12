Heidi Klums Sohn Henry teilt Turtel-Foto mit seiner Freundin

Henry Samuel (19), der Sohn von Sänger Seal (62) und Model Heidi Klum (52), genießt derzeit einen tropischen Kurzurlaub in Brasilien. Gemeinsam mit seiner Freundin, College-Studentin und angehendes Model Kayla Betulius, sorgt er für Aufsehen auf Instagram. Neben mehreren Schnappschüssen aus Südamerika ist auch ein Pärchenfoto mit dabei, auf dem die beiden kuscheln. Henry scheint im Paradies angekommen: Sonne, Sand und das Meer – ein Traumurlaub, den er an der Seite seiner großen Liebe verbringt.

Erst vor Kurzem ging Henry mit seiner Beziehung mit Kayla an die Öffentlichkeit. Besonders ein Foto, aufgenommen vom bekannten Fotografen Rankin, sorgte für Begeisterung: Darauf lehnt das Paar in farblich abgestimmten, pastellrosa Hemden die Köpfe aneinander. Kayla hält Henry liebevoll am Nacken, während er ihr tief in die Augen schaut. "Meine Erste, mein Letzte, mein Alles", schrieb der 19-Jährige dazu und widmete seiner Kayla ein emotionales Jubiläums-Posting. Auch Henrys Mutter Heidi kommentierte begeistert und sprach von einer "wunderschönen Liebesgeschichte".

Neben seinem Privatleben startet Henry auch beruflich durch: Genau wie seine Mutter und seine Schwester Leni Klum (21) hat er sich dem Modeln verschrieben und einen Vertrag bei der renommierten Next Management Agency unterschrieben. Schon als Kind zeigte Henry laut Heidi ein Faible für Mode. Heute verfolgt er diesen Sinn für Individualismus professionell. Trotz der Scheidung seiner Eltern haben beide ein gutes Verhältnis zu ihren vier gemeinsamen Kindern.

Instagram / henrygunthersamuel Model Henry Samuel und Freundin Kayla Betulius posten Eindrücke ihrer Brasilien-Reise, Juli 2025.

Getty Images Heidi Klum und Sohn Henry bei den AMAs 2025

Getty Images Seal mit Laura Strayer und seinen Kindern Leni, Lou, Henry und Johan, 2023