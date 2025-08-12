Wusste "Die Bachelors"-Lena von ihrem Status als Favoritin?

Im Halbfinale von Die Bachelors traf Kandidatin Lena eine schwere Entscheidung: Sie verließ die Show freiwillig, da ihre Gefühle für Bachelor Martin Braun einfach nicht ausreichten. Seit der ersten Folge galt Lena unter den Fans als Top-Favoritin und auch für Martin stand sie hoch im Kurs. Im Promiflash-Interview verrät Lena nun, ob sie von ihrem Status als Favoritin wusste. "Mir war schon bewusst, dass Martin mich gern mag", gibt die Berlinerin zu, fügt jedoch hinzu: "Aber ich war nicht bei den anderen Dates dabei und hätte es vermessen gefunden, mich selbst als Favoritin zu sehen."

Martin traf der freiwillige Exit von Lena augenscheinlich sehr hart. Die 30-Jährige verabschiedete sich mitten in der Rosenzeremonie von dem Zweifachpapa, mit Tränen in den Augen. "Ich bin ehrlich, dass ich sehr traurig darüber bin, weil ich schon tatsächlich gemerkt habe, dass ich Gefühle für dich entwickelt habe", gestand der Rosenkavalier und gab Lena eine letzte Umarmung. Nach der Verabschiedung brachen auch bei Martin alle Dämme und er vergoss einige heiße Tränen. Doch Lenas Ausstieg war nicht der einzige dramatische Moment der Folge.

Schon morgen entscheidet sich bei RTL+, welcher Dame Martin im großen Finale die Ehre erweist und ihr die letzte Rose überreicht. Im Rennen sind noch Producerin Clara und Speditionskauffrau Leonie. Die Zuschauer der Rosenshow haben dazu eine ganz klare Meinung: In einer Promiflash-Umfrage sprachen sich 86,1 Prozent der Teilnehmer für Clara aus. Die Hamburgerin bekam nicht nur den ersten Kuss der Staffel, sondern galt auch stets als stärkste Konkurrenz für die Fan-Favoritin Lena.

Anzeige Anzeige

RTL Lena und Martin Braun bei "Die Bachelors" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Martin Braun bei "Die Bachelors" 2025

Anzeige Anzeige

RTL Martin Braun und Clara bei der Rosenzeremonie im Halbfinale von "Die Bachelors"