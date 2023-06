Superhändler Markus Reinecke hat für immer Flohmarktverbot!

Hier darf Markus Reinecke (54) wohl nicht mehr auf Schnäppchensuche gehen! Der Trödler konnte in der Sendung Die Superhändler schon so einige Schätze abgreifen. Er besitzt aber auch seinen eigenen Antiquitätenladen, in dem er seine Fundstücke weiterverkauft. Dafür ist der gebürtige Hildesheimer in seiner Heimat auch gerne mal auf lokalen Flohmärkten unterwegs – dort hat er es sich nun offenbar verspielt. Markus hat nämlich Flohmarktverbot bekommen!

Auf TikTok filmt und bewertet der Trödelfuchs gerne mal die Flohmärkte, die er besucht. So hatte er sich über einen Markt beschwert, der einen Euro Eintritt verlangt. Dies scheint dem Besitzer so gar nicht gefallen zu haben! "Ich wollte jetzt gerade einkaufen, aber ich habe Platz- und Hausverbot bekommen", berichtete Markus in einem aktuellen Video. Demnach dürfe der Superhändler aufgrund seiner kritischen Aussagen auf keinen Flohmarkt des Veranstalters mehr gehen.

Doch auch der Besitzer Markus Gaubatz äußert sich zu dem Vorfall. "Herr Reinecke hat bei uns Hausverbot und zwar lebenslang. Er sorgt mit seiner Filmerei für Unruhe, dreht einfach ungefragt Handy-Videos. Das möchten viele Besucher und Standbetreiber nicht", erklärt er gegenüber der Bild.

Anzeige

Instagram / troedelfuchs Markus Reinecke in Paris, 2023

Anzeige

Instagram / troedelfuchs Markus Reinecke im September 2022

Anzeige

Instagram / troedelfuchs Markus Reinecke, Trödler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de