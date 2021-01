Ist Marvin Muth bald vielleicht im Dschungelcamp zu sehen? Seit einigen Monaten steht der Antiquitätenhändler für Die Superhändler vor der Kamera und feilscht mit den Verkäufern um Flohmarktschätze und Sammlerstücke. Doch bleibt das sein einziges TV-Format? Immerhin nahm sein Show-Kollege Markus Reinecke (51) im vergangenen Jahr beispielsweise an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil und belegte sogar den vierten Platz. Hätte auch Marvin Lust auf so eine Herausforderung?



Im Promiflash-Interview erzählt Marvin nun: "'Dschungelcamp' würde ich natürlich auch mal ausprobieren." Er glaube allerdings, dass die Moderatoren dann ziemlich viel mit ihm zu tun hätten – immerhin sei er ein sehr verrückter Mensch. "Wenn da ein Krokodil wäre, würde ich das wahrscheinlich packen, auf meine Schulter legen und mit dem Kniebeugen machen", scherzt der Braunfelser. Sollte er aber tatsächlich mal eine Anfrage für das Format erhalten, wäre er jedenfalls nicht abgeneigt, sie anzunehmen.

Doch das "Dschungelcamp" ist nicht die einzige Show, an der Marvin teilnehmen würde. Er könne sich auch vorstellen, sich einmal dem Hindernisparcours in der Wettkampf-Show Ninja Warrior zu stellen. "Das wäre absolut mein Ding", erklärt der Trödelliebhaber. Darüber hinaus verrät er, dass er in diesem Jahr sogar tatsächlich in anderen Sendungen zu sehen sein wird: "Zum Beispiel auf Sat.1. Es gibt auch Gespräche für ein großes Format auf RTL2, was glaub ich fast jeder kennt."

Instagram / marvinmuth_official Marvin Muth, Mitglied bei "Die Superhändler"

