"Die Superhändler" ohne Markus Reinecke (51)? Unvorstellbar! Seit über anderthalb Jahren läuft die Trödelshow auf RTL – und im Laufe der Zeit entwickelte sich das Format zum absoluten Publikumshit. Von Anfang an mit dabei, war unter anderem er: Trödel- und Antiquitätenhändler Markus Reinecke, dessen Markenzeichen seine langen Haare und seine 70er-Jahre-Kleidung ist. Nun aber der Schock: Einige seiner Fans vermuten, dass der Hildesheimer aus dem Erfolgsformat aussteigen könnte!

Der Grund für diese Annahme: Ein neuer Instagram-Post des Ex-Dschungelcampers. "29.02.2020 ist für mich ein historisches Datum, denn ich sage zu einem Teil in meinem Leben: 'Ende'. Aus die Maus, Ciao Kakao....", schreibt er diese Woche zu einem Pic, auf dem er auch ein Schild mit der Aufschrift "Ende" hält. Es fühle sich gut an, lässt er seine Follower noch wissen, denn nun könne er sich auf Dinge freuen, die ihm Spaß machen würden wie Familie, Trödel, Antiquitäten, Reisen, Sport und Fernsehen. "Auch durch euch alle war das erst möglich, deshalb ein dickes fettes Danke auch an euch."

Die Fans äußern unter dem Post besorgt: "Hörst du bei den Superhändlern auf?" fragt zum Beispiel ein User in den Kommentaren. Andere Nutzer der Foto- und Videoplattform denken, dass Markus auch etwas anderes meinen könnte: "Pension?", "Scheidung?", "Neuer Wohnwagen?" lauten weitere Vermutungen. Es bleibt wohl abzuwarten, was der 51-Jährige tatsächlich gemeint hat.

TVNOW / Andreas Friese Markus Reinecke, "Die Superhändler"-Star

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Markus Reinecke, Dschungelcamp-Teilnehmer 2020

Anzeige

TVNOW / Arya Shirazi Markus Reinecke, Dschungelcamp-Kandidat 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de